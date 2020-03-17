ترخيص اذربيجاني تشافى من فيروس كورونا في جورجيا

تبيليسي، 17 مارس، أذرتاج

أصيب شخص آخر في جورجيا بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ليصل العدد إلى 34 مصابا.

قالت مارينا ايزوغبايا المديرة الطبية لمشفى تبيليسي للأمراض المعدية لصحفيين إن أذربيجانيا تشافى من فيروس كورونا المستجد ترخص من المستشفى يوم امس.

يذكر أن 1008 مصابا يقضون في الحجر الصحي و64 مصابا خاضعا للرقابة الطبية نازلين لدى المستشفيات.

عزيزوف مراسل أذرتاج