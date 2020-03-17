مقر العمليات الخاصة يمنع الدخول إلى باكو وشبه جزيرة أبشرون وقف حركة المرور إلى باكو وسومغايت ومحافظة أبشرون

باكو، 17 مارس، أذرتاج

أصدر مقر العمليات الخاصة لدى مكتب الوزراء تعميما ينص على إغلاق مداخل شبه جزيرة أبشرون أمام المواطنين ووسائل النقل المسجلة لوحاتها خارج المنطقة وذلك ضمن تشديد الإجراءات الوقائية وتقييد الحركة والمرور وتعزيز العزل الاجتماعي.

أفادت أذرتاج أن التعميم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من الساعة 00.00 من يوم 19 مارس الحالي يفرض إغلاق مداخل شبه جزيرة أبشرون بما فيه العاصمة باكو ومدينة سومغايت ومحافظة أبشرون ما عدا وسائل النقل ذات المهام الخاصة ومن جملتها سيارات الإسعاف وسيارات الإصلاح والإنقاذ وشاحنات البضائع على كل مواطن مسجلة إقامته ووسيلة نقل تحمل لوحة مسجلة خارج المناطق المذكورة أعلاه حتى يوم 29 مارس الحالي.

ومن الممنوع لكل وسيلة نقل للركاب من أصناف الحافلات والحافلات الصغيرة وسيارات الأجرة وغيرها مسجلة لوحاتها في العاصمة باكو ومدينة سومغايت ومحافظة أبشرون أن تقل او تنقل ركابا من سائر مدن ومحافظات البلد إلى باكو وسومغايت ومحافظة أبشرون.

ويسمح التعميم لكل مواطن مسجلة إقامتهم وكذلك كل وسيلة نقل مسجلة لوحاتها في باكو وسومغايت ومحافظة أبشرون بالخروج والدخول للعاصمة مع ركابهم.

ودعا مقر العمليات الخاصة أصحاب وسائل النقل المسجلة لوحاتها في باكو وسومغايت ومحافظة أبشرون ألا يسافروا خارج المناطق المسجلة لوحات وسائلهم للنقل والتجنب من نقل الركاب.

وباستثناء مدينة سومغايت ومحافظة أبشرون يوقف التعميم نقل الركاب إلى العاصمة باكو ومدينة سومغايت وشبه جزيرة أبشرون من جميع مدن ومحافظات البلد.

كما يعلق نقل الركاب من مطارات البلد إلى باكو.

ومن المسموح بنقل الشحنات من قبل جميع وسائل النقل لغرض ضمان حاجات البضائع وسائر الاستهلاك اليومي والأغذية والحفاظ على علاقات التجارة.

ويفرض التعميم تطبيق إجراءات عقاب قانونية على كل خارق قواعد النظام الخاص.