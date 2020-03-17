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    جولدمان ساكس تتوقع 20 دولار لبرميل من النفط في الربع الثاني من العام

    ١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٢٥‎]

    باكو، 17 مارس (أذرتاج).

    أعلن بنك "جولدمان ساكس" الاستثماري الرائد في الولايات المتحدة الامريكية توقعاته للسعر المتوسط لبرميل من النفط من نوع "برنت" في الربع الثاني من العام مشيرا الى ان سعره يكون 20 دولار، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك.

    حسب رأي البنك، ان سوق النفط يواجه تغيرا كبيرا في ظل تقليص عدد الرحلات الجوية وتوقف عدد كثير من الرحلات الجوية الى جانب انهيار حاد لاسعار النفط نتيجة حرب سعر النفط الجارية بين المملكة العربية السعودية وروسيا. وانخفض حجم استهلاك النفط 8 ملايين برميل يوميا.

    AZERTAG.AZ :جولدمان ساكس تتوقع 20 دولار لبرميل من النفط في الربع الثاني من العام
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