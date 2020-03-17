باكو، 17 مارس، أذرتاج

تعمل شركة "سوكار مارينه" (SOCAR Marine) في قطاع الوقود البحري الدولي منذ عام 2013 وهي أصبحت رائدة في الصناعة في عام 2019 بمبيعات تبلغ 600 ألف طن. تتجاوز الحصة السوقية لشركة "سوكار مارينه" التي هي الحديثة في القطاع نسبة 25%..

تفيد أذرتاج نقلاً عن شركة سوكار أن العلامة التجارية SOCAR Marine سريعة النمو بالتوازي مع استثمارات أكبر مستثمر أجنبي في تركيا SOCAR Turkey بلغت المركز الرائد في قطاع الوقود البحري الدولي. في عام 2019، تجاوزت مبيعاتSOCAR Marine حجم 600 ألف طن. تتجاوز الحصة السوقية الإجمالية للشركة 25% بهذا الحجم من المبيعات للسفن العابرة من مضيق البوسفور والدردنيل والقائمة بعمليات الشحن أو التفريغ في الموانئ التركية أو التي تدخل البلاد وتخرج منها.

قال مدير المبيعات البحرية لشركة SOCAR Marine التي تعمل في تركيا منذ 7 سنوات زكي تركجي: “على الرغم من أننا مشاركون جدد في هذا القطاع، إلا أن فهمنا للمنتجات والخدمات العالية الجودة والحفاظ على عملائنا وإيلائنا الاهتمام لاحتياجاتهم منحنا فرصة الوصول إلى الريادة في السوق في أقرب وقت ممكن. اليوم، تمكن أنشطتنا في مجال التزويد بالوقود في جميع الموانئ الدولية لتركيا في البحر الأسود وبحر مرمرة ومنطقة بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط وكذلك من جبل طارق إلى سنغافورة ومن روتردام إلى جنوب أفريقيا من زيادة القدرة الدولية للعلامةSOCAR Marine التجارية البحرية. سيسمح لنا هذا الموقف القوي الذي حققناه بالبدء في العمل في القطاع البحري للسوق المحلية بحلول عام 2020. في هذا السياق، نعتقد أن خدماتنا ونهجنا التنافسي يمكن أن يلبي احتياجات الشركات البحرية والسفن السياحية والصيادين المشاركين في الشحن المحلي ونقل الركاب.

فازت شركة "سوكار مارينه" التي تهدف إلى تقديم خدمات عالية الجودة باستمرار في الأسواق الدولية وخاصة في قطاعي البحر والطاقة، بأكبر أوجه التآزر في طريقها إلى الريادة على حساب المشاريع الضخمة التي تنجزها شركة SOCAR Turkey تعتبر شركة سوكار التي تقدم الخدمات للسفن في "SOCAR Terminal" في الموانئ التي تمتلكها “Petkim” و“SOCAR Depolama” إلى جانب المشاريع في مجال الطاقة على المستوى الدولي مثل تاناب ومصفاة “Star والتي بدأت عملها منذ 2018 من الشركات المتقدمة في مجال الطاقة ولها مكانة مرموقة بين الشركات التركية في المجال البحري أيضاً. تعزز سوكار اليوم علامة SOCAR Marine التجارية وتكثف جهودها لتصبح أكبر شركة ليس فقط في تركيا، بل في البحر الأبيض المتوسط أيضاً.