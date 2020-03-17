بكين تحتج على وصف دونالد ترامب لفيروس الكورونا بـ"الفيروس الصيني"

بكين، 17 مارس، شاهين جعفروف، أذرتاج

احتجت بكين على وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للنوع الجديد من الفيروسات التاجية (COVID-19) باعتباره "فيروساً صيناً".

تفيد أذرتاج أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جين شوان صرح أن تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها كورونا بأنه "فيروس صيني" تشوه البلاد، مؤكداً أن بكين تعارض بشدة محاولة السلطات الأمريكية ربط COVID-19 بالصين.

وأضاف جين شوان قائلاً إننا نحث الجانب الأمريكي على تصحيح أخطائه على الفور ووقف الاتهامات التي لا أساس لها ضد الصين" وأن منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي عارضا ربط الفيروس بأي دولة أو منطقة. وقال المسؤول الصيني إن أهم قضية الآن هي التعاون في مكافحة الوباء.

من الجدير بالذكر أن الرئيس دونالد ترامب كتب على صفحته الشخصية على تويتر أن الحكومة ستقدم دعماً قوياً للشركات الأمريكية التي تعاني من "الفيروس الصيني".