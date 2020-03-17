الحكومة القيرغيزية تحظر قدوم الأجانب إلى البلاد

بشكيك، 17 مارس، غولو كنكرلي، أذرتاج

حظرت حكومة قيرغيزستان قدوم الأجانب إلى البلاد بسبب فيروس كورونا.

تفيد أذرتاج أن نائبة رئيس وزراء قرغيزستان أيتيناي أوموربيكوفا صرحت بذلك في المؤتمر الصحفي في بيشكيك.

وقالت إن المواطنين الأجانب في قيرغيزستان يمكنهم مغادرة البلاد بحرية. يمكن مواطنينا الذين يعيشون ويعملون في الخارج العودة إلى قيرغيزستان في أي وقت. لا يسري هذا الحظر على الشاحنات القادمة إلى قيرغيزستان.

قالت أيتيناي أموربيكوفا إنه في قيرغيزستان وضع 500 شخصاً في الحجر الصحي، على الرغم من أنهم لم يتعرضوا بعد لفيروس كورونا. نعتقد أنهم لن يكتشفوا الفيروس فيهم.

وقالت نائبة رئيس الوزراء إنه تم الإعلان عن العطلة لمدة ثلاثة أسابيع في الجامعات والمدارس الثانوية ونصح للمواطنين بعدم السفر إلى خارج البلاد.