عدد المصابين في إيران بلغ 15 ألفا وعدد الوفيات 900 إيران تواصل مكافحة الفيروس التاجي

طهران، 17 مارس، رابل كتانوف، أذرتاج

أجري الفحص على 14 مليون شخص بواسطة الأجهزة الطبية التي تم تركيبها في المستشفيات الإيرانية وتم تحديد مرضى الفيروس التاجي وإدخالهم إلى المستشفى.

تفيد أذرتاج أن وزير الصحة الايراني سعيد نمكي صرح بذلك وقال إن عدد المصابين في إيران بلغ 15 ألفا وعدد الوفيات 900. وفي الوقت نفسه، تم علاج أكثر من 5000 شخص في المستشفيات المختصة وإرسالهم إلى بيوتهم.

يعمل العلماء الإيرانيون على لقاح ضد فيروسات التاجية في جامعة الأحواز. وبحسب الجامعة فإن العقوبات تعيق البحث العلمي. لا يمكن إحضار بعض الأدوية الضرورية لإيران.

وقال الرئيس حسن روحاني في كلمة أمام الأمة إن إيران تمر بوقت صعب وحث مواطنيها على عدم الذعر. وقال الرئيس في كلمته لأسر ضحايا الفيروس إن الشعب الإيراني سيكون فخوراً بهذه الأيام الصعبة.

وقال وزير الخارجية الياباني موتيجي توميتشيمو إن بلاده ستقدم 23.5 مليون دولار لإيران. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تزويد إيران بالمعدات والتكنولوجيا الطبية اللازمة لجعل مكافحة الفيروس أكثر فعالية.

لا يزال التطهير جارياً في المدن الإيرانية الرئيسية