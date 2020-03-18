البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 18 مارس، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 18 مارس / آذار.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 18 مارس / آذار كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0269
أورو EUR 1 1.8754
دولار أسترالي AUD 1 1.0228
روبل بلاروس BYN 1 0.7128
ريال برازيلي BRL 1 0.3395
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1024
كرون دنماركي DKK 1 0.251
لاري جورجي GEL 1 0.5397
روبي هندي INR 1 0.0229
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.219
دولار كندا CAD 1 1.1984
دينار الكويت KWD 1 5.4937
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.3902
بيسو المكسيك MXN 1 0.0742
جنيه مصري EGP 1 0.1077
لاي مولدوفا MDL 1 0.0959
كرون النرويج NOK 1 0.1622
زلوتي بولندا PLN 1 0.4197
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0233
روبل روسي RUB 1 0.0226
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3264
دولار سنغافورة SGD 1 1.191
ريال السعودية SAR 1 0.4524
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1747
دولار تايوان TWD 1 0.0563
ليرة تركيا TRY 1 0.2656
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0627
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0129
كرون التشيك CZK 1 0.0692
يوان الصين CNY 1 0.2426
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0592
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4447
كرون السويد SEK 1 0.1725
فرنك سويسرا CHF 1 1.7738
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1377
ليرة لبنان LBP 100 0.1123
ين اليابان JPY 100 1.5856
بيسو تشيلي CLP 100 0.2004
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0178
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112
ريال إيران IRR 100 0.004
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