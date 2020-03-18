باكو، 18 مارس، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 18 مارس / آذار. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 18 مارس / آذار كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0269 أورو EUR 1 1.8754 دولار أسترالي AUD 1 1.0228 روبل بلاروس BYN 1 0.7128 ريال برازيلي BRL 1 0.3395 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1024 كرون دنماركي DKK 1 0.251 لاري جورجي GEL 1 0.5397 روبي هندي INR 1 0.0229 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.219 دولار كندا CAD 1 1.1984 دينار الكويت KWD 1 5.4937 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.3902 بيسو المكسيك MXN 1 0.0742 جنيه مصري EGP 1 0.1077 لاي مولدوفا MDL 1 0.0959 كرون النرويج NOK 1 0.1622 زلوتي بولندا PLN 1 0.4197 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0233 روبل روسي RUB 1 0.0226 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3264 دولار سنغافورة SGD 1 1.191 ريال السعودية SAR 1 0.4524 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1747 دولار تايوان TWD 1 0.0563 ليرة تركيا TRY 1 0.2656 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0627 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0129 كرون التشيك CZK 1 0.0692 يوان الصين CNY 1 0.2426 جنيه إنكلترا GBP 1 2.0592 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4447 كرون السويد SEK 1 0.1725 فرنك سويسرا CHF 1 1.7738 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1377 ليرة لبنان LBP 100 0.1123 ين اليابان JPY 100 1.5856 بيسو تشيلي CLP 100 0.2004 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0178 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده