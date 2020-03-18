  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١١:٠٨]

    باكو، 18 مارس، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 18 مارس / آذار.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 18 مارس / آذار كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0269

    أورو EUR 1 1.8754

    دولار أسترالي AUD 1 1.0228

    روبل بلاروس BYN 1 0.7128

    ريال برازيلي BRL 1 0.3395

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1024

    كرون دنماركي DKK 1 0.251

    لاري جورجي GEL 1 0.5397

    روبي هندي INR 1 0.0229

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.219

    دولار كندا CAD 1 1.1984

    دينار الكويت KWD 1 5.4937

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.3902

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0742

    جنيه مصري EGP 1 0.1077

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0959

    كرون النرويج NOK 1 0.1622

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4197

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0233

    روبل روسي RUB 1 0.0226

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3264

    دولار سنغافورة SGD 1 1.191

    ريال السعودية SAR 1 0.4524

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1747

    دولار تايوان TWD 1 0.0563

    ليرة تركيا TRY 1 0.2656

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0627

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0129

    كرون التشيك CZK 1 0.0692

    يوان الصين CNY 1 0.2426

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0592

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4447

    كرون السويد SEK 1 0.1725

    فرنك سويسرا CHF 1 1.7738

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1377

    ليرة لبنان LBP 100 0.1123

    ين اليابان JPY 100 1.5856

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2004

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0178

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣٨]
    انخفاض الصادرات من الشاي
    ١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٤٦]
    حجم تبادل التجارة بين أذربيجان وأوكرانيا يقرب من 150 مليون دولار
    ١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١١:٢٩]
    الإحصاءات تكشف عن حجم التبادل التجاري بالتجزئة خلال يناير – فبراير
    ١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٠]
    روسيا تعلق خطوط السكك الحديدية مع أذربيجان بسبب كورونا
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم