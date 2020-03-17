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    مقر العمليات يعلن اكتشاف عدوى كوفيد 19 لدى 6 مواطنين آخرين

    ١٧.٠٣.٢٠٢٠ [٢١:٠١]

    باكو، 17 مارس، أذرتاج

    قال مقر العمليات الخاصة لدى مكتب الوزراء إن جهات معنية اكتشفت عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لدى 6 مواطنين آخرين نقلوا إلى مستشفيات خاصة تحت الرقابة الطبية واحوالهم الصحية مرضية مستقرة.

    وأضاف أن 23 شخصا اكتشفت لديهم في أذربيجان إلى اليوم عدوى فيروس كورونا المستجد.

    ويتلقى جميع الخاضعين للحجر الصحي والرقابة الطبية لدى المستشفيات ذات النظام الخاص العلاج.

    ودعا المقر المواطنين للامتثال الكامل بمطالب وتوصيات الجهات المعنية.

    AZERTAG.AZ :مقر العمليات يعلن اكتشاف عدوى كوفيد 19 لدى 6 مواطنين آخرين
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