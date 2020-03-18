أوزبكستان تعلن بلوغ المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد 13 مواطنا

طشقند، 18 مارس، أذرتاج

قالت وزارة الصحة الأوزبكية إن عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلد بلغ 13 مواطنا حيث اكتشف الفيروس لدى 3 مواطنين آخرين وفدوا إلى طشقند من إسطنبول خلال اليوم الأخير.

يذكر أن أوزبكستان اكتشفت إصابة عدوى فيروس كورونا المستجد لأول مرة لدى مواطن اوزبكي قادم من باريس وكشفت بعد يوم أن ابن وابنة المصابة وكذلك زوجها وحفيدها واحد من اقاربها مصابون أيضا.

ثم كشفت جهات ذات الصلة في أوزبكستان عن عدوى كوفيد 19 لدى مواطنين آخرين وافدين من لندن وتركيا ووصل العدد إلى 13 مصابا.

ويتلقى المصابون العلاج لدى مستشفى معهد علم الفيروسات.

كنكرلي مراسل أذرتاج