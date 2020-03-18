198543 شخص مصاب بكورونا في جميع أنحاء العالم

باكو، 18 مارس / آذار، (أذرتاج)

أعلنت منظمة الصحة العالمية معلومات أخيرة متعلقة بنوع جديد من فيروس كورونا (كوفيد-19).

أفادت وكالة أذرتاج ان فيروس كورونا الجديد أصاب حتى الآن 198543 شخص حول العالم حيث ظهر فيروس كورونا الجديد لأول مرة في أواخر ديسمبر من عام 2019.

وصل فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "Covid-19" إلى 162 دولة خارج الصين التي تعتبر منطقة ووهان فيها مركز انتشار الفيروس.

يذكر ان 198543 شخص أصاب في جميع أنحاء العالم، مع 82779 حالة شفاء و7988 حالة وفاة.