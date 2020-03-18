حجم تبادل التجارة بين أذربيجان وأوكرانيا يقرب من 150 مليون دولار

كييف، 18 مارس / آذار، )أذرتاج(

بلغ حجم عمليات الاستيراد والتصدير بين أذربيجان وأوكرانيا 150 مليون دولار أمريكي خلال شهرين من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الإحصائية الحكومية الأوكرانية أن قيمة الصادرات من أذربيجان إلى أوكرانيا بلغت 88.1 مليون دولار خلال شهري يناير – فبراير وبلغت الواردات من أوكرانيا إلى بلدنا بلغت 60.7 مليون دولار خلال تلك الفترة.

يذكر أن أوكرانيا تتخذ المركز الثاني في الفضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي لحجم التبادل التجاري مع أذربيجان. بلغ حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا 808 مليون دولار خلال العام الماضي.