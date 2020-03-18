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    إحصاءات نخجوان تعلن عن حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال يناير – فبراير

    ١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٩]

    نخجوان، 18 مارس، أذرتاج

    بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي خلال يناير – فبراير عام 2020م الحالي 361 مليون و857 ألف و800 مانات وذلك أكثر بنسبة 1ر1 في المائة قياسا إلى الفترة عينها من 2019م الماضي.

    قالت إحصاءات نخجوان إن حجم الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد مسجل عند 8ر786 مانات بزيادة نسبتها 8ر1 في المائة بالمقارنة بالفترة ذاتها من 2019م الماضي.

    AZERTAG.AZ :إحصاءات نخجوان تعلن عن حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال يناير – فبراير
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