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    تصدير الغاز الطبيعي بقيمة مليار و371.3 مليون دولار من أذربيجان

    ١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٠٠]

    باكو، 18 مارس / آذار، (أذرتاج)

    أصدرت أذربيجان مليار و371.3 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال شهري يناير – فبراير من العام الحالي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أنه بلغت تكلفة تصدير الغاز الطبيعي 158 مليون و751 ألف دولار أمريكي.

    يذكر أنه تم تصدير مليارين و19.5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من البلاد خلال نفس الفترة من العام الماضي وبلغت تكلفتها 212 مليون و357 ألف دولار.

    AZERTAG.AZ :تصدير الغاز الطبيعي بقيمة مليار و371.3 مليون دولار من أذربيجان
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