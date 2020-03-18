انخفاض الصادرات من الشاي
AzerTAg.az
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣٨]
باكو، 18 مارس / آذار، (أذرتاج)
صدرت 204 طن من الشاي من البلد خلال شهري يناير – فبراير.
قال جهاز الجمارك إن قيمة الشاي المصدر من البلد بلغت 1.4 مايون دولار.
يذكر أن أذربيجان صدرت في نفس الفترة العام الماضي 229 طن من الشاي بقيمة 1.4 مليون دولار.
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