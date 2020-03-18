باكو، 18 مارس / آذار، (أذرتاج) صدرت 204 طن من الشاي من البلد خلال شهري يناير – فبراير. قال جهاز الجمارك إن قيمة الشاي المصدر من البلد بلغت 1.4 مايون دولار. يذكر أن أذربيجان صدرت في نفس الفترة العام الماضي 229 طن من الشاي بقيمة 1.4 مليون دولار.

AZERTAG.AZ : انخفاض الصادرات من الشاي

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