  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    انخفاض الصادرات من الشاي

    ١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣٨]

    باكو، 18 مارس / آذار، (أذرتاج)

    صدرت 204 طن من الشاي من البلد خلال شهري يناير – فبراير.

    قال جهاز الجمارك إن قيمة الشاي المصدر من البلد بلغت 1.4 مايون دولار.

    يذكر أن أذربيجان صدرت في نفس الفترة العام الماضي 229 طن من الشاي بقيمة 1.4 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :انخفاض الصادرات من الشاي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٤٦]
    حجم تبادل التجارة بين أذربيجان وأوكرانيا يقرب من 150 مليون دولار
    ١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١١:٢٩]
    الإحصاءات تكشف عن حجم التبادل التجاري بالتجزئة خلال يناير – فبراير
    ١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١١:٠٨]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٠]
    روسيا تعلق خطوط السكك الحديدية مع أذربيجان بسبب كورونا
    انخفاض الصادرات من الشاي