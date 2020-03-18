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    اقتصاد


    تصدير 19.1 الف طن من البولي إيثيلين في شهرين

    ١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٤٢]

    باكو، 18 مارس / آذار، (أذرتاج)

    تم تصدير 19 ألفا و177 طن من البولي إيثيلين من أذربيجان خلال شهري يناير - فبراير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أن تكلفة تصدير البولي إيثيلين لمدة شهرين بلغت 13 مليون و414 ألف دولار.

    يذكر انه تم بناء مصنع البولي إيثيلين عالي الكثافة وذلك في إطار مشروع "سوكار بوليمير" في سومغايت. تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 330 طنًا في اليوم و120 ألف طن سنويًا. 25 في المائة من منتجاتها مخصصة للسوق المحلية و75 في المائة للتصدير.

    AZERTAG.AZ :تصدير 19.1 الف طن من البولي إيثيلين في شهرين
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