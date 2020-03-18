انخفاض حجم تصدير الفواكه والخضروات

باكو، 18 مارس، أذرتاج

صدر خلال فترة يناير – فبراير العام الحالي من البلد 9ر62 ألف طنا من الفواكه والخضروات.

قال جهاز الجمارك إن قيمة المنتجات المصدرة خلال الفترة المذكورة بلغت 5ر75 مليون دولار.

يذكر أن البلد صدر خلال الفترة ذاتها من العام السابق 1ر79 ألف طن من الفواكه والخضروات بقيمة 9ر75 مليون دولار.