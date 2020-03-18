مهريبان علييفا: إني على يقين من أنه بفضل الميزات الرائعة لشعبنا الحكيم سنتمكن من تصدى لهذا التحدي الخطير معاً

باكو، 18 مارس، أذرتاج

خاطبت النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان مهريبان علييفا شعبنا بخصوص عدوى فيروس كورونا.

تقدم أذرتاج نص الخطاب :

" يواجه العالم تحدياً عالمياً. قبل نحو عام، كان معظمنا يعتقد بسذاجة أنه فات عهد الأوبئة والأمراض الخطيرة غير المعروفة حتى الآن والقاضية على حياة للإنسان.

كنا نعتقد أن المستوى الحديث لتطور علوم الأحياء والطب والصيدلة والتكنولوجيا، فضلاً عن مستوى الذكاء الجماعي للبشرية، قد يوفر لنا الضمانات من بعض "المفاجآت". ولكن الواقعة كانت مختلفة. تسود "البجعة السوداء" المثيرة للجدل لنسيم طالب على العالم. يشير الكاتب في كتابه الشهير: " يريد الكل حماية نفسه من الخطر. إحدى الطرق هي تقييم المخاطر وإدارتها... ليس من المهم قدر الجهد الذي نبذله فيه. من المستحيل التنبؤ بدقة بأي مخاطر ".

هناك معلومات كافية حول COVID-19 الفيروس الجديد. أصبحت المعلومات عن الفيروس الجديد وجميع عواقب الإصابة به من النزعات الرئيسة في النظام الزمني الواقعي في العالم. وهذه مفارقة، ولكن على الرغم من وفرة المعلومات، فإن الأسئلة هي أكثر من الإجابات.

وبحسب الإحصائيات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية، فإن عدد المصابين في العالم يبلغ 198 ألف و 737 وعدد القتلى 7989 وعدد المتعافين 828 ألف و279 شخص. تفشي الوباء في 167 دولة.

الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها هي أن العالم لم يكن مستعداً لمثل هذا الخطر. حتى الدول الأكثر تطوراً تقاس ميزانياتها الصحية بمليارات الدولارات ولديها التقنيات المتقدمة لم تستطع منع تفشي مثل هذا الوباء.

يتم اتخاذ تدابير لا مثيل لها وغلق الحدود وتعزل الدول.

إني على اليقين وآمل بأن جهودنا المشتركة ستسفر عن نتائج. ستتمكن البشرية من التصدى لهذا التحدي وتزيد قدرة. آمل أيضاً أن نحاول فهم الحقائق البسيطة والتفكير فيها مراراً وتكراراً. نحن مختلفون ولكن بيتنا واحد. لا مصائب لغير. الألم والمعاناة لا تعرف الحدود.

تأتي المناعة ضد الفيروس بعد اكتشاف اللقاح. يجب أن يكون كل شخص في مأمن من اللامبالاة.

أيها المواطنون الأعزاء!

تمت تعبئة جميع القوى في بلدنا لمنع أسوأ تطور للحوادث. تمت تعبئة جميع دوائر الدولة وتعمل معاً. منذ اليوم الأول، تعاملنا عن كثب مع منظمة الصحة العالمية ونأخذ توصياتها على محمل الجد.

إن التفشي السريع للفيروس وتحوله إلى الوباء العالمي يعقدان تطوير استراتيجية وتكتيكات مشتركة لمكافحة المرض. تجري دراسة الفيروس والمرض بالتزامن مع مكافحتهما.

لذلك، هناك العديد من التوصيات المتعلق بالوضع الراهن وتتغير مع توسع قاعدة البيانات. والشيء الواضح هو أن الالتزام الصارم بتدابير السلامة والمسؤولية الشخصية والانضباط أمر ضروري لحماية انفسكم ومن حولكم.

أعبر عن امتناني لمنظمة الصحة العالمية لتعاونها الوثيق مع أذربيجان في مكافحة وباء الفيروس التاجي.

إنني أحث جميع مواطنينا على إظهار المسؤولية المدنية والالتزام الصارم بتوصيات ومتطلبات مقر العمليات لدى رئاسة مجلس الوزراء.

أرجوكم جميعاً حماية كبار السن! وأنهم بالأغلبية العظمى معرضون للإصابة، يقضي المصابون بأغلبيتهم المرض بشكل خفيف ويتعافون في النهاية. ينتمي ممثلو الجيل الأكبر سناً والذين يعانون من أمراض مزمنة من ضعف المناعة، إلى فئة الخطر الخاصة.

إننا الأذربيجانيين نعامل كبارنا دائماً باحترام واعتناء خاصين ونحميهم بحساسية. أنا متأكدة من أننا سنكون أكثر حذراً في هذه الحالة. اليوم، أي إهمال غير مقبول.

أود أن أعرب عن امتناني الخاص لجميع أولئك الذين هم في طليعة مكافحة العدوى اليوم والذين يتخذون جميع الخطوات اللازمة لحماية صحة وحياة المواطنين الأذربيجانيين - الأطباء والعاملين في مجال الطب والصحة وموظفي مختلف الوكالات الحكومية.

أصدقائي الأعزاء!

إني على اليقين بأنه بفضل أجمل صفات شعبنا الحكيم - الشجاعة والكرم والرحمة والعافية والإيمان والمحبة، سنتمكن من مواجهة هذا التحدي الخطير. أتمنى لكم دوام الصحة والعمر المديد والعافية!

ليعين الرب تعالى الجميع في هذا اليوم العصيب.

بالدعاء والحب لكل واحد منكم،

مهريبانكم"