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    "الصحة العالمية" تعرب عن امتنانها لحكومة أذربيجان على جهودها الجادة في مكافحة فيروس كورونا

    ١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:١٩]

    باكو، 18 مارس، أذرتاج

    أصدرت منظمة الصحة العالمية بياناً بخصوص التصريحات التي أدلى بها البروفيسور أوندر إيركونول الذي زار أذربيجان كمستشار للمنظمة في حواره مع قناة “HaberTürk” التلفيزونية.

    جاء في البيان الوارد إلى وكالة أذرتاج من مكتب بعثة منظمة الصحة العالمية في أذربيجان أن الأفكار الواردة في المقابلة تمثل آراء شخصية لأوندر إيركونول ولا تعكس الموقف الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.

    جاء في البيان "إن تفويض منظمة الصحة العالمية يشمل تحديد مجالات التنمية في كل بلد، بما في ذلك أذربيجان ودعم التصدي لفيروس COVID-19 . يتعاون المكتب المحلي لمنظمة الصحة العالمية بالتواصل الوثيق بالمكتب الإقليمي والمقر الرئيسي في أذربيجان، مع الحكومة في المجالات مثل الإدارة العيادية والوقاية من العدوى ومكافحتها والإبلاغ عن المخاطر.

    تود منظمة الصحة العالمية أن تغتنم هذه الفرصة للإعراب عن امتنانها العميق لحكومة أذربيجان على جهودها الجادة على المستويين الوطني والدولي فيما يتعلق بـ COVID-19 ".

    AZERTAG.AZ :"الصحة العالمية" تعرب عن امتنانها لحكومة أذربيجان على جهودها الجادة في مكافحة فيروس كورونا
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