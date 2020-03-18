باكو، 18 مارس (أذرتاج). أحضرت مؤسسة حيدر علييف الى أذربيجان مستلزمات طبية من البلدان المختلفة، ذلك دعما لعمل مقر العمليات لدى مجلس الوزراء لمكافحة تفشي فيروس كورونا المتجدد في انحاء البلد. أفادت وكالة أذرتاج ان الأقنعة الطبية الخاصة والقفازات والنظارات الوقائية والملابس الطبية ووسائل التعقيم والتطهير سلمت الى المؤسسات الطبية الخاصة.

AZERTAG.AZ : مؤسسة حيدر علييف تحضر الى البلد مستلزمات طبية

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده