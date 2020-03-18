تشغيل نظام تطبيق "آسان بوت"

باكو، 18 مارس، أذرتاج

أطلقت الوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى رئيس جمهورية أذربيجان نظام "آسان بوت" (ASAN bot) الذي طوره مركز تطوير الحكومة الإلكترونية لنقل المعلومات عن الخدمات العامة إلى المواطنين بأكثر سهولة.

وأبلغ قسم العلاقات العامة بالوكالة الحكومية لوكالة أذرتاج أن "آسان بوت" هو نتاج راق للذكاء الاصطناعي. سيساعد تشغيل "آسان بوت" الذي تم إطلاقه في الأصل في الإصدار التجريبي المواطنين على الحصول على الإجابات السريعة عن أسئلتهم حول الخدمات المقدمة في خدمة "آسان" وخدمة "كومونال" للمصاريف المنزلية بالإضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى.

والفرق الرئيسي بين "آسان بوت" وعدد من الروبوتات التجارية الأخرى هو سهولة الفهم للنص التي يدخلها المواطنون، بناءً على تقنية الذكاء الاصطناعي. عندما يصعب على الشات بوت فهم الاستفسار الأولي للمواطن فيقدم القائمة للمواطن لاختيار ما يلزم له ويعامل الاستفسار أكثر تفصيلاً.

يتوخى تشغيل "آسان بوت" أولاً على تطبيق "تلغرام". من المتوقع أن يتحسن عمل البوت الذي سيبدأ نشاطه على إصدار "نسخة بيتا" ويتوسع مجال تطبيقه. سيتم استخدام نفس النظام في المستقبل لتقديم خدمات مماثلة للوكالات الحكومية الأخرى.

رابط التطبيق: https://t.me/aze_asan_bot