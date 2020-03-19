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    اقتصاد


    معظم واردات أذربيجان من المنتجات خلال يناير – فبراير من الصين

    ١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٨]

    باكو، 19 مارس، أذرتاج

    استوردت أذربيجان معظم المنتجات خلال مدة يناير – فبراير العام الحالي من الصين.

    قال جهاز الجمارك إن معظم المنتجات استوردت خلال الشهرين الماضيين من الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغت قيمة الواردات من الصين 7ر262 مليون دولار ومن روسيا 5ر255 مليون دولار ومن الولايات المتحدة الأمريكية 5ر249 مليون دولار.

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