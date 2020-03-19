الرئيس إلهام علييف: من الضروري بالدرجة الأولى أن يعي كل مواطن مسؤوليته

باكو، 19 مارس، أذرتاج

تناول الرئيس إلهام علييف قضية انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد عبر العالم في رسالة تهنئة وجهها إلى الشعب الأذربيجاني بمناسبة عيد نوروز اليوم.

أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف افاد أن مرض فيروس كورونا قضية رقم واحد لجدول أعمال العالم حاليا.

وزاد الرئيس الأذربيجاني انه قد أعلنت منظمة الصحة العالمية جائحة وأبانت أن مركز الجائحة فضا أوروبا. ويدل تفشي هذا المرض تفشيا واسعا على أن البلاد المتقدمة هي الأخرى عاجزة عن التصدي له. ولا يوجد أي علاج وتلقيح ولا يعلم أحد متى يكون. فلذلك قمنا من البادئ ذي بدء باتخاذ خطوات عملية من اجل تقييد المرض ومنع انتشاره. وبأمري تم تأسيس مقر العمليات لدى مكتب الوزراء في 24 يناير. ويعمل هذا المقر على مدار اليوم ويشرف على فعاليات جميع المؤسسات الحكومية وتراقب على جميع الأعمال الخاصة بالمرض وينسق كل خطوة. اتخذت تدابير خطيرة. وشرعنا في العمل مع منظمة الصحة العالمية في صيغة تعاون جديدة منذ 24 يناير. ودعوناها لزيارة البلد. واتخذنا تدابير خطيرة جدا في البلد بمراعاة توصياتها. وليس من الصدفة أن ممثلي منظمة الصحة العالمية وفدوا إلى أذربيجان في مارس وابلغوا بعد التعرف على الأوضاع أن قيادة أذربيجان تتخذ تدابير ذات الأهمية البالغة والتأثير العالي من اجل عدم انتشار فيروس كورونا وذلك هكذا حقا.

وشدد الرئيس إلهام علييف على أن المرضى والمصابين عليهم أن يقفوا موقف الاهتمام والاحترام من الأطباء. هذا مرض غير مسبوق في العالم ومن غير المعلوم لدينا وتائر انتشار هذا المرض. ولان هذا المرض يزداد توسعا وانتشارا كبيرا خلال مدة يوم او يومين على مساحة عدد من البلاد المتقدمة. ومن اجل عدم انتشار هذا المرض من الضروري بالدرجة الأولى أن يعي كل مواطن مسؤوليته إلى جانب تدابير الدولة كلها وإذا شعر احد بنفسه بأعراض المرض فعليه أن يراجع الإطفاء على الفور وأن يعزل نفسه على الفور وألا يزور مناطق عامة ولا يشارك في فعاليات جماعية دون الحاجة. وقد ألغيت تلك الفعاليات ولكننا لا نستثني أن يقوم بعض من الناس غير ذوي المسؤولية بسلوك يخالف القواعد المعلنة. وأود أن احذر من الآن كل مواطن أن تدابير صارمة تتخذ البتة. لان ذلك قضية وطنية تتعلق بصحة الشعب كله وامن الدولة. وعلى كل مواطن أن يعلم انه من خالف القواعد المعلنة في 14 مارس سيعاقب بأشد معاقبة.