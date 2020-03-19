تراجع حجم تصدير المنتجات من أذربيجان إلى بلاد الاتحاد الأوروبي

باكو، 19 مارس، أذرتاج

بلغ قيمة الصادرات من أذربيجان إلى بلاد الاتحاد الأوروبي خلال فترة يناير – فبراير العام الحالي مليارين و5ر91 مليون دولار.

قال جهاز الجمارك إن هذا المؤشر اقل قدر 6ر109 مليون دولار قياسا إلى الفترة ذاتها من عام 2019م الماضي.

وأضاف أن قيمة المنتجات المستوردة من البلاد الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي إلى أذربيجان خلال الشهرين المذكورين بلغت 2ر349 مليون دولار.