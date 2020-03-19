سوكار و"إيغويونور" تؤكدان اكتشاف حقل نفط "قارباغ" في أذربيجان

باكو، 19 مارس، أذرتاج

أكدت شركتا سوكار (SOCAR) وإيغوينور (Equinor) النرويجية اكتشاف حقل نفط "قارباغ" في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر، على بعد 120 كيلومترا شرق باكو.

بدأ حفر أول بئر تقييمي في حقل "قارباغ" في 23 ديسمبر 2019. قامت شركة الحفر SOCC بأعمال حفر هذا البئر على عمق 180 متراً باستخدام جهاز Dada Gorgud للحفر. تقع الطبقة الخازنة للحقل على عمق 3.4 كم. وبحسب التقديرات الأولية، فإن حجم النفط والغاز المكتشف في الحقل كافي للعمل المثمر من الناحية الاقتصادية.

وقال رئيس شركة سوكار رونق عبد اللهييف: ""قارباغ" هو أول حقل نفط اكتشف خلال عهد استقلالنا. تقدر الاحتياطيات الجيولوجية الأولية للحقل بأكثر من 60 مليون طن من النفط. إن تمكنت شركتا SOCAR وEquinor بالجهود المشتركة من الوصول الناجح والآمن وفي الموعد المحدد إلى عمق البئر التقييمي ووفقاً للمشروع. سيكون تطوير حقل "قارباغ" مساهمة كبيرة في عائدات النفط الأذربيجانية. تثير تسمية الحقل بـ"قارباغ" التي هي قلب وطننا احساس السرور والافتخار عندنا بشكل خاص”.

من الجدير بالذكر أنه تم اكتشاف حقل "قارباغ" كهيكل بحري واعد في عام 1959 نتيجة للاستكشاف الاهتزازي وتم تدقيقه في عام 1984 وتم التأكيد من تزفر النفط والغاز فيه في 1997-1998 عقب أعمال التنقيب. يقع الحقل على بعد 120 كم شرق باكو على عمق 150-200 متر في البحر.

قام الكونسورتيوم بإدارة شركة خزر الدولية للنفط ((CIPCO بحفر 3 آبار استكشافية وفقًا لاتفاقية مشاركة حصص الإنتاج لـ"قارباغ" لعام 1995. أكد بئران أن الجزء الجنوبي الشرقي من الحقل مشبع بالغاز وبئر واحد في الجزء الغربي من الهيكل مشبع بالنفط والغاز. تم إلغاء الاتفاقية في عام 1999 كمشروع غير مثمر اقتصادياً.

في مايو 2018، وقع شركتا "سوكار "قارباغ" و"إيغوينور" اتفاقية خدمة المخاطر لتشغيل حقل نفط "قارباغ" في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر. وفقا للاتفاقية، لكل من الشركتين لديهما حصة متساوية.

تتعاون شركتا "سوكار "قارباغ" " و"إيغوينور" ("ستات أويل" سابقاً) في عدد من المشاريع المهمة منذ عام 1994، بما في ذلك مشروع تطوير حقول "أذري شيراق" و"كوناشلي" العميق للنفط.