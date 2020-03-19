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    الاقتراح حول تعليق استيراد النفط للولايات المتحدة من روسيا ودول أوبك

    ١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٤]

    باكو، 19 مارس، أذرتاج

    يقترح أن تعلق الولايات المتحدة على استيراد النفط من روسيا والمملكة العربية السعودية ودول أوبك الأخرى.

    تفيد أذرتاج استنادا على وسائل الإعلام في الولايات المتحدة أن السيناتور الأمريكي كيفين كرامر دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حظر استيراد النفط من روسيا والمملكة العربية السعودية ودول أوبك الأخرى لانتهاكها أسواق الطاقة في حين انخفاض الطلب للنفط.

    تجدر الإشارة إلى أن الاستيراد اليومي للولايات المتحدة من النفط يبلغ حوالي 6.5 مليون برميل. تستورد الولايات المتحدة 3.8 مليون برميل يومياً من كندا و816 ألف برميل من المكسيك و425 ألف برميل من السعودية و293 ألف برميل من كولومبيا و216 ألف برميل من الإكوادور و169 ألف برميل من العراق و174 ألف برميل من البرازيل و68 ألف برميل من نيجيريا.

    المملكة العربية السعودية والعراق ونيجيريا هي دول أعضاء في أوبك.

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