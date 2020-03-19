الرئيس: التدابير المتخذة من قبل دولة أذربيجان تهدف الى ضمان صحة الشعب وأمن بلدنا

باكو، 19 مارس (أذرتاج).

عيد نيروز عيدنا الوطني وثروتنا الوطنية. يحتفل الشعب الاذربيجاني بهذا العيد الجميل منذ قرون. لا يمكن تنظيم فعاليات حاشدة في هذا العام بسبب خطر فيروس كورونا المتجدد. أنا على يقين من ان الشعب الاذربيجاني يفهم هذا الوضع جيدا. ان التدابير المتخذة من قبل دولة أذربيجان تهدف الى ضمان صحة الشعب وأمن بلدنا. لذلك أرجوكم ان يدرك كل مواطن مسئوليته ويحيط المسنين برعاية خاصة.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمته اليوم بمناسبة عيد نيروز.

كما أضاف: "ان جيل المسنين يتمتع باحترام كبير دائما لدى المجتمع الاذربيجاني. كنت قد أعلنت آرائي عن هذا الموضوع بصورة واسعة. وأريد ان أقول مرة أخرى ان هذا أحد الدعائم الرئيسية لمجتمعنا. تقاليدنا وقيمنا الوطنية والاحترام والعناية للمسنين هي خصوصيتنا الوطنية وعلينا ان نستمر في الحفاظ على هذه القيم. ويجب ان يكون المسنون محاطين بالعناية الخاصة. يجب ابداء الاحترام الحقيقي لهم (لهن). لأن المسنين أكثر المعرضين لمضاعفات هذا المرض. وأنا على يقين من ان نكافح معا هذا المرض الذي يتفشى في العالم وأصبح وباء عالميا وسيسفر هذا النضال عن نتائجه."