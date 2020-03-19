بدء انتاج الكحول الطبي في مؤسسة جديدة أخرى في أذربيجان
AzerTAg.az
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٠٤]
باكو، 19 مارس (اذرتاج).
بدأ انتاج الكحول الطبي (السبيرتو) في مصنع "روس آذري سبيرتس" أنشئ بالتعاون المشترك بين "جارجي اوغلو" الأذربيجانية وشركة "تاتسبيرتبروم" الروسية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الاقتصاد ان الدفعة الأولى من المنتج أي حوالي 25 الف لتر تم توزيعها بين الصيدليات.
يشار الى ان المؤسسة الواقعة في محافظة قوصار شمال أذربيجان بطاقة انتاج 20-25 الف لتر من الكحول الطبي يوميا. ويعتمد الإنتاج على المادة الخام المحلية.
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