الرئيس إلهام علييف: الاعمال المقامة منذ بداية السنة تثبت مرة أخرى التطور الناجح في بلدنا

باكو، 19 مارس (اذرتاج).

إن الاعمال المقامة منذ بداية السنة تثبت مرة أخرى التطور الناجح في بلدنا، يتم تحديث أذربيجان. أما الإصلاحات الجارية في أذربيجان فتشمل، بالكاد، جميع المجالات.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمته اليوم بمناسبة عيد نيروز.

وأضاف الرئيس: "ان الإصلاحات التي أجريت عام 2019 أدت الى تغيرات كبيرة في المجال الاقتصادي. نتيجة تطبيق مبادئ الشفافية دخلت في ميزانية الدولة أكثر من مليار دولار وتم ترشيد كل هذه الأموال الى تحسين حالة المعيشة للناس. كما تعلمون، ان 4.2 ملايين مواطن اذربيجاني قاموا بتحسين أوضاعهم المادية نتيجة التدابير المتخذة من قبل الدولة، تم زيادة الرواتب والتقاعد والنفقات الاجتماعية.

وهذا يظهر مرة أخرى ان أذربيجان دولة تهدف الى تعزيز الضمان الاجتماعي لسكانها وإن جميع امكانياتنا الاقتصادية موجهة أساسا الى الضمان الاجتماعي لمواطنينا. ستتواصل الاعمال في هذا الاتجاه بعد هذا أيضا. يظهر الشهران الاولان من عام 2020 إمكانية اتخاذ التدابير الإضافية في هذا المجال."