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    مسئول جورجي: يتوقع زيادة حالات الإصابة بكورونا المتجدد في جورجيا في الأيام القريبة القادمة

    ١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٢٧]

    تبيليسي، 19 مارس، خطائي عزيزوف، (اذرتاج).

    من المتوقع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المتجدد في جورجيا 5-4 أضعاف ابتداء من نهاية هذا الأسبوع.

    أفاد المراسل الخاص لأذرتاج ان هذه الكلمات قالها آميران قامكريليدزه مدير المركز الوطني للمراقبة على الامراض في جورجيا.

    قال المسئول الجورجي: "نتوقع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المتجدد 5-4 أضعاف. سيتوسع نطاق الوباء. مهمتنا الرئيسية هي تقليص نطاق تفشي الوباء".

    AZERTAG.AZ :مسئول جورجي: يتوقع زيادة حالات الإصابة بكورونا المتجدد في جورجيا في الأيام القريبة القادمة
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    مسئول جورجي: يتوقع زيادة حالات الإصابة بكورونا المتجدد في جورجيا في الأيام القريبة القادمة