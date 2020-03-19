مسئول جورجي: يتوقع زيادة حالات الإصابة بكورونا المتجدد في جورجيا في الأيام القريبة القادمة

تبيليسي، 19 مارس، خطائي عزيزوف، (اذرتاج).

من المتوقع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المتجدد في جورجيا 5-4 أضعاف ابتداء من نهاية هذا الأسبوع.

أفاد المراسل الخاص لأذرتاج ان هذه الكلمات قالها آميران قامكريليدزه مدير المركز الوطني للمراقبة على الامراض في جورجيا.

قال المسئول الجورجي: "نتوقع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المتجدد 5-4 أضعاف. سيتوسع نطاق الوباء. مهمتنا الرئيسية هي تقليص نطاق تفشي الوباء".