مسئول جورجي: يتوقع زيادة حالات الإصابة بكورونا المتجدد في جورجيا في الأيام القريبة القادمة
AzerTAg.az
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٢٧]
تبيليسي، 19 مارس، خطائي عزيزوف، (اذرتاج).
من المتوقع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المتجدد في جورجيا 5-4 أضعاف ابتداء من نهاية هذا الأسبوع.
أفاد المراسل الخاص لأذرتاج ان هذه الكلمات قالها آميران قامكريليدزه مدير المركز الوطني للمراقبة على الامراض في جورجيا.
قال المسئول الجورجي: "نتوقع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المتجدد 5-4 أضعاف. سيتوسع نطاق الوباء. مهمتنا الرئيسية هي تقليص نطاق تفشي الوباء".
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