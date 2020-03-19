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    أنقرة ومعظم أراضي تركيا تكتسي بحلتها البيضاء

    ١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٢٨]

    انقرة، 19 مارس، صابر شاهتاختي، (أذرتاج).

    اكتست العاصمة أنقرة ومعظم أراضي الأناضول الى جانب بولو واسكيشهر بحلتها البيضاء بعد بدء تساقط الثلوج في ليلى الثامن عشر من مارس.

    أفاد المراسل الخاص لاذرتاج ان الهيئات المعنية تعمل لفتح الطرق. تحذر الأرصاد الجوية باستمرار الحالة الجوية الثلجية والممطرة.

    AZERTAG.AZ :أنقرة ومعظم أراضي تركيا تكتسي بحلتها البيضاء
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    أنقرة ومعظم أراضي تركيا تكتسي بحلتها البيضاء أنقرة ومعظم أراضي تركيا تكتسي بحلتها البيضاء