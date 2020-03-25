انخفاض صادرات طاقة الكهرباء
AzerTAg.az
٢٥.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٢١]
باكو، 22 مارس / آذار، (أذرتاج)
تم تصدير 347.6 مليون كيلووات/ ساعة من الطاقة الكهربائية خلال شهري يناير – فبراير.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان تكلفة طاقة الكهرباء المصدرة من أذربيجان بلغت 17.8 مليون دولار أمريكي.
كشفت الهيئة تراجع اجمالى صادرات الطاقة الكهربائية من أذربيجان خلال الشهرين لتصل إلى 701.9 مليون كيلووات/ ساعة بقيمة 30.4 مليون دولار.
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