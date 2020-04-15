إنتاج أكثر من 374.6 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية

باكو، 15 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

أنتج 374.6 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن قيمة الكهرباء المصدرة بلغت 17.8 مليون دولار.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019 صدرت أذربيجان 891.2 مليون كيلووات / ساعة من الكهرباء بقيمة 38.4 مليون دولار.