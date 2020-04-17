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    إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات طاقة الرياح

    ١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٠٣]

    باكو، 17 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    أنتجت محطات طاقة الرياح الناشطة على نطاق الجمهورية خلال أشهر يناير - مارس للعام الجاري 24.2 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم توليد 8.7 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية في محطات الطاقة الشمسية في البلاد على مدار 3 أشهر.

    AZERTAG.AZ :إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات طاقة الرياح
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