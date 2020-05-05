تخصيص 20 مليون مانات لانشاء وترميم مؤسسات التعليم في باكو وضواحيها
AzerTAg.az
٠٥.٠٥.٢٠٢٠ [١٤:٠٠]
باكو، 5 مايو (أذرتاج)
وقع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على مرسوم حول التدابير المتعلقة بانشاء وترميم مؤسسات التعليم في باكو وضواحيها.
افادت أذرتاج ان المرسوم ينص على تخصيص 20 مليون مانات من ميزانية الدولة الى حساب السلطة التنفيذية لمدينة باكو، ذلك لانشاء وترميم مؤسسات التعليم في باكو وضواحيها.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٥.٠٥.٢٠٢٠ [١٨:٤٠]
٠٥.٠٥.٢٠٢٠ [١٣:٢٦]
٠٢.٠٥.٢٠٢٠ [٢١:١١]
٠٢.٠٥.٢٠٢٠ [١٤:١٣]
٠٥.٠٥.٢٠٢٠ [١٨:٥٢]
٠٥.٠٥.٢٠٢٠ [١٨:٢٦]
٠٥.٠٥.٢٠٢٠ [١٤:٤٢]
٠٥.٠٥.٢٠٢٠ [١٣:٥٢]
٠٥.٠٥.٢٠٢٠ [١٤:٣٤]
٠٥.٠٥.٢٠٢٠ [١٤:٢٦]
٠٤.٠٥.٢٠٢٠ [٢٢:٤٤]
٠٥.٠٥.٢٠٢٠ [١٨:٤٠]
٠٥.٠٥.٢٠٢٠ [١٤:٠٠]
٠٥.٠٥.٢٠٢٠ [١٣:٢٦]
٠٥.٠٥.٢٠٢٠ [١٨:٠٠]
٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:٠٤]
٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٤٥]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢١]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٨]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥٢]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣١]
٠٢.٠٥.٢٠٢٠ [٢٢:١٣]
٠٢.٠٥.٢٠٢٠ [٢٢:٠٩]
٠٢.٠٥.٢٠٢٠ [١٦:٠٠]
٠٥.٠٥.٢٠٢٠ [١٦:٥٤]
٠٤.٠٥.٢٠٢٠ [١٩:٢٠]
٠٤.٠٥.٢٠٢٠ [١٢:٥٣]
٠٢.٠٥.٢٠٢٠ [١٩:٠٦]
٠٥.٠٥.٢٠٢٠ [١٤:٤٧]
٠٥.٠٥.٢٠٢٠ [١٤:٣٠]
٠٤.٠٥.٢٠٢٠ [٢٠:٥٣]
٠٤.٠٥.٢٠٢٠ [١٩:٣٩]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك