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    علم وتعليم


    تخصيص 20 مليون مانات لانشاء وترميم مؤسسات التعليم في باكو وضواحيها

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٤:٠٠]

    باكو، 5 مايو (أذرتاج)

    وقع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على مرسوم حول التدابير المتعلقة بانشاء وترميم مؤسسات التعليم في باكو وضواحيها.

    افادت أذرتاج ان المرسوم ينص على تخصيص 20 مليون مانات من ميزانية الدولة الى حساب السلطة التنفيذية لمدينة باكو، ذلك لانشاء وترميم مؤسسات التعليم في باكو وضواحيها.

    AZERTAG.AZ :تخصيص 20 مليون مانات لانشاء وترميم مؤسسات التعليم في باكو وضواحيها
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