الصحيفة الفرنسية المعروفة تكتب عن أنشطة مركز مقام الدولي

باكو، 5 مايو، أذرتاج

نشرت صحيفة Lagazette-dgi.com الفرنسية المعروفة مقالاً حول المشروع عبر الإنترنت لمركز المقام الدولي (IMC).

كما تفيد أذرتاج، فإن الصحيفة سلطت الضوء خاصةً على أداء "قاره باغ شيكاستاسي" من تأليف المغنين الانفراديين لمركز المقام الدولي.

أشير إلى أن مركز المقام الدولي يوفر التواصل مع محبي الفن من خلال المشاريع الجديدة عبر الإنترنت على الفيسبوك والإنستغرام خلال أيام الحجر الصحي.

كما تم التأكيد على أن هذه المشاريع تهدف إلى نقل ثراء الثقافة الأذربيجانية وفن المقام إلى مواطنينا الماكثين بالمنازل خلال أيام الحجر الصحي، باستخدام جميع الوسائل الممكنة.

أثار المشروع التالي للمركز اهتماماً كبيراً في الجمهور. تم أداء "قاره باغ شيكاستاسي" من قبل مطربي المركز المقيمين في المنازل.

شارك الفنانون الحائزون على لقب الجدارة سيفينج سارييفا وصبوحي إيباييف وتيار بيراموف وإيلنور زينالوف والعازفون رشاد إبراهيموف (تار) وسيافوش كريموف (دف) وتبريز يوسوبوف (كمان) في إطار المشروع المسمى ب"امكثوا بمنازلهم".

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المقام لدولي يواصل العمل على إقامة وتوسيع التعاون الوثيق مع وسائل الإعلام المحلية والدولية. حتى الآن، قامت القنوات التلفزيونية في كازاخستان وروسيا وأوزبكستان وجورجيا وتركيا بإعداد وتقديم برامج وقصص تعكس أنشطة المركز.