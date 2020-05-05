باكو، 5 مايو ، أذرتاج وقع رئيس أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية الاكاديمي رامز مهدييف على مرسوم ينص على تنظيم دوام العمل لموظفي أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية في ظروف تمديد نظام الحجر الصحي الخاص في اراضي جمهورية أذربيجان. قالت أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية في بيان إن المرسوم يسمح لجميع مؤسساتها العلمية ومنظماتها وخدماتها خلال مدة نظام الحجر الصحي الخاص بجلب موظفيها الى العمل بشرط عدم تجاوز العاملين المجلوبين الى العمل عن 30 في المائة من جميع قوامهم وبتطبيق نظام التناوب عند حالات ضرورية فقط.

AZERTAG.AZ : موظفو اكاديمية العلوم الوطنية الاذربيجانية مجلوبون الى العمل بشرط عدم تجاوز العدد عن 30 في المائة بنظام الحجر الصحي

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