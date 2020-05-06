تخطيط انشاء 34 مدرسة بالهياكل الجاهزة في الجمهورية

باكو، 6 مايو (أذرتاج).

سيتم تركيب 34 مدرسة بالهياكل الجاهزة في الجمهورية.

افادت وكالة أذرتاج ان هذا سينفذ بناء على مرسوم رئاسي اصدره الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 6 مايو عام 2020 "حول التدابير الاضافية لتطوير البنية التحتية التعليمية في جمهورية اذربيجان".

بناء على المرسوم، تم تخصيص 10 ملايين مانات الى حساب وزارة التعليم لإنشاء مؤسسات التعليم بالهياكل الجاهزة.