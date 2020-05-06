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    علم وتعليم


    تخطيط انشاء 34 مدرسة بالهياكل الجاهزة في الجمهورية

    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:١١]

    باكو، 6 مايو (أذرتاج).

    سيتم تركيب 34 مدرسة بالهياكل الجاهزة في الجمهورية.

    افادت وكالة أذرتاج ان هذا سينفذ بناء على مرسوم رئاسي اصدره الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 6 مايو عام 2020 "حول التدابير الاضافية لتطوير البنية التحتية التعليمية في جمهورية اذربيجان".

    بناء على المرسوم، تم تخصيص 10 ملايين مانات الى حساب وزارة التعليم لإنشاء مؤسسات التعليم بالهياكل الجاهزة.

     

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