تخطيط انشاء 34 مدرسة بالهياكل الجاهزة في الجمهورية
AzerTAg.az
٠٦.٠٥.٢٠٢٠ [١٩:١١]
باكو، 6 مايو (أذرتاج).
سيتم تركيب 34 مدرسة بالهياكل الجاهزة في الجمهورية.
افادت وكالة أذرتاج ان هذا سينفذ بناء على مرسوم رئاسي اصدره الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 6 مايو عام 2020 "حول التدابير الاضافية لتطوير البنية التحتية التعليمية في جمهورية اذربيجان".
بناء على المرسوم، تم تخصيص 10 ملايين مانات الى حساب وزارة التعليم لإنشاء مؤسسات التعليم بالهياكل الجاهزة.
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