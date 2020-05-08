  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس الأذربيجاني: لقد أظهرنا التضامن والوحدة ، والآن يجب أن نظهر المسؤولية والانضباط

    ٠٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٠:٥‎٤]

    باكو. 8 مايو، أذرتاج

    تعد أذربيجان من الدول الرائدة من حيث عدد الفحوص الطبية لكل مليون شخص. لقد أجرينا أكثر من 160 ألف فحص. بالطبع، هذا يساعد على تحديد مصادر المرض بما في ذلك من وجهة نظر إقليمية. تم تخفيف نظام الحجر الصحي منذ 4 مايو وما قبل يوم 27 أبريل.

    تفيد أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف عبر عن هذا الرأي في مقابلة مع النائب الأول لمدير وكالة تاس ميخائيل غوسمان رداً على سؤال حول مكافحة وباء فيروس كارونا في أذربيجان.

    معرباً عن اهتمامه بالأطباء والعاملين في المجال الطبي، أشار رئيس الدولة إلى أنه تم تطبيق الإضافات على الرواتب الخاصة لأولئك الذين يخدمون المصابين بفيروس كارونا بزيادة 3 و4 و5 أضعاف لراتبهم الشهري. بفضل مجموعة من التدابير التقييدية، بالإضافة إلى التدابير التي تهدف إلى التنظيم السليم لعملية العلاج، لا تزال أذربيجان قادرة على الخروج من هذا الوضع بأقل خسائر.

    وقال رئيس أذربيجان مؤكداً على المستوى العالي من الدعم الشعبي لهذه التدابير: "أتلقى المئات، وأحياناً الآلاف من رسائل الشكر كل يوم. ، يعبر المواطنون من جميع الفئات، من الأطفال الصغار إلى كبار السن في هذه الرسائل عن امتنانهم لأننا ما زلنا نخرج من هذا الوضع بشرف. ومع ذلك ، قلنا أيضاً إنه إذا رأينا أن الأوضاع جراء التخفيف لنظام الحجر الصحي قد تدهورت بشكل حاد، فسيتعين علينا تشديد هذا النظام مرة أخرى. لقد قلت مراراً في مناشداتي لشعب أذربيجان أننا أظهرنا التضامن والوحدة وعلينا الآن أن نظهر المسؤولية والانضباط. في رأيي، يتطلب هذان المجالان مناقشة منفصلة ولكن أعتقد أن الوضع ككل لا يزال تحت السيطرة ".

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني: لقد أظهرنا التضامن والوحدة ، والآن يجب أن نظهر المسؤولية والانضباط
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٠:٥‎٧]
    إلهام علييف: قمة حركة عدم الانحياز يمكن وصفها بالاجتماع التاريخي حقاً
    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٠:١٢]
    تبادل الآراء حول العلاقات الاذربيجانية الجورجية
    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٤١]
    مناقشة آفاق تطوير العلاقات الاذربيجانية البولندية
    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:١٧]
    الرئيس إلهام علييف يعزل محافظ إيميشلي عن المنصب
    الرئيس الأذربيجاني: لقد أظهرنا التضامن والوحدة ، والآن يجب أن نظهر المسؤولية والانضباط