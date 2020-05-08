الرئيس الأذربيجاني: لقد أظهرنا التضامن والوحدة ، والآن يجب أن نظهر المسؤولية والانضباط

باكو. 8 مايو، أذرتاج

تعد أذربيجان من الدول الرائدة من حيث عدد الفحوص الطبية لكل مليون شخص. لقد أجرينا أكثر من 160 ألف فحص. بالطبع، هذا يساعد على تحديد مصادر المرض بما في ذلك من وجهة نظر إقليمية. تم تخفيف نظام الحجر الصحي منذ 4 مايو وما قبل يوم 27 أبريل.

تفيد أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف عبر عن هذا الرأي في مقابلة مع النائب الأول لمدير وكالة تاس ميخائيل غوسمان رداً على سؤال حول مكافحة وباء فيروس كارونا في أذربيجان.

معرباً عن اهتمامه بالأطباء والعاملين في المجال الطبي، أشار رئيس الدولة إلى أنه تم تطبيق الإضافات على الرواتب الخاصة لأولئك الذين يخدمون المصابين بفيروس كارونا بزيادة 3 و4 و5 أضعاف لراتبهم الشهري. بفضل مجموعة من التدابير التقييدية، بالإضافة إلى التدابير التي تهدف إلى التنظيم السليم لعملية العلاج، لا تزال أذربيجان قادرة على الخروج من هذا الوضع بأقل خسائر.

وقال رئيس أذربيجان مؤكداً على المستوى العالي من الدعم الشعبي لهذه التدابير: "أتلقى المئات، وأحياناً الآلاف من رسائل الشكر كل يوم. ، يعبر المواطنون من جميع الفئات، من الأطفال الصغار إلى كبار السن في هذه الرسائل عن امتنانهم لأننا ما زلنا نخرج من هذا الوضع بشرف. ومع ذلك ، قلنا أيضاً إنه إذا رأينا أن الأوضاع جراء التخفيف لنظام الحجر الصحي قد تدهورت بشكل حاد، فسيتعين علينا تشديد هذا النظام مرة أخرى. لقد قلت مراراً في مناشداتي لشعب أذربيجان أننا أظهرنا التضامن والوحدة وعلينا الآن أن نظهر المسؤولية والانضباط. في رأيي، يتطلب هذان المجالان مناقشة منفصلة ولكن أعتقد أن الوضع ككل لا يزال تحت السيطرة ".