إلهام علييف: قمة حركة عدم الانحياز يمكن وصفها بالاجتماع التاريخي حقاً

باكو، 8 مايو، أذرتاج

يمكن وصف هذه القمة بالاجتماع التاريخي الحقيقي. لأنه أولاً، أنها عقدت في شكل جديد في شكل مؤتمرات الفيديو. ثانياً، تعقد قمم حركة عدم الانحياز عادة على فترات منتظمة. إذا عقدت القمة السابقة في باكو في أكتوبر من العام الماضي، كان من المقرر عقد الاجتماع التالي في عام 2022 في البلد الذي سيترأسه. لذلك، جاءت مبادرة أذربيجان، بصفتها رئيسة حركة عدم الانحياز في الوقت المناسب بالطبع.

تفيد أذرتاج أن هذا ما ورد في البيان من رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف رداً على سؤال من النائب الأول لمدير وكالة تاس ميخائيل غوسمان حول أهمية قمة حركة عدم الانحياز.

وفي إشارة إلى تولي أذربيجان رئاسة حركة عدم الانحياز في أكتوبر من العام الماضي، قال رئيس الجمهورية إننا لا نعتبر أن رئاستنا هي رئاسة شكلية ونريد أن نكون رئيساً فعالاً.

قال الرئيس إلهام علييف أيضاً "إن حقيقة انعقاد القمة تدل على أننا، أولاً، مخلصون لكلمتنا، وثانياً، كانت هناك حاجة كبيرة لهذه القمة. لذلك، أشار معظم المتحدثين إلى حسن توقيت وأهمية مبادرة أذربيجان هذه. يجب أن أقول أيضاً إن قادة المنظمات الدولية الرائدة - الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد الأفريقي والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية رحبوا بالقمة. يجب أن أؤكد هذه النقطة. لا أتذكر حدثا ثانيا كهذه شاركت فيه المفوضية الأوروبية وحركة عدم الانحياز في منصة واحدة. في هذه الحالة، كان مثل هذا الحدث المشترك ممكنا لأن أذربيجان لديها علاقات نشطة للغاية مع الاتحاد الأوروبي واكتسبت أذربيجان سمعة كبيرة في الساحة الدولية ".