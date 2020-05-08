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    أمن الدولة يجري عملية خاصة لدى وزارة الثقافة للاجراءات غير القانونية العديدة للمسولين

    ٠٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٦:٤٩]

    باكو، 8 مايو ، أذرتاج 

    يجري جهاز امن الدولة عملية خاصة لدى وزارة الثقافة بشأن الاجراءات غير القانونية العديدة المضرة لمصالح المجتمع والدولة المحمية قانونا من قبل مسؤولي الوزارة عمدا.

    أفادت أذرتاج عن موقع امن الدولة أنه يطلع المجتمع على معلومات اضافية حول التحقيق والعملية والمشتبه بهم في ارتكاب الجرائم والافعال الجنائية.

    AZERTAG.AZ : أمن الدولة يجري عملية خاصة لدى وزارة الثقافة للاجراءات غير القانونية العديدة للمسولين
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