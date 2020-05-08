هذا العام، سيزرع التبغ على هكتارين في كل قرية في مسالي

مسالي،8 مايو، باقر علييف، أذرتاج

بدأت زراعة التبغ في مقاطعة مسالي في 4 مايو.

يفيد مراسل أذرتاج الإقليمي أن المزارعين والمنتجين المشتغلين بزراعة التبغ يقومون بنقل الشتلات المستنبتة في البيوت المحمية إلى الحقول المفتوحة. حتى الآن، تمت زراعة التبغ على مساحة 24.2 هكتار في المنطقة. يفضل المنتجون زراعة التبغ ذو النكهة المناعية والقيمة.

هذا العام، من المخطط زراعة التبغ على مساحة إجمالية تبلغ 50 هكتاراً، بهكتارين في كل قرية في مقاطعة ماسالي. تتمثل إحدى المشاكل الرئيسية لمزارعي التبغ في المنطقة في توريد المنتج ومعالجته.

ينص "برنامج الدولة لتنمية زراعة التبغ في جمهورية أذربيجان للفترة 2017-2021" على توريد منتجات التبغ وتخزينها ومعالجتها، فضلاً عن إنشاء محطات تجفيف التبغ في ماسالي.

وقد أثارت السلطة التنفيذية في المقاطعة قضية الوكالات ذات الصلة في إنشاء مراكز تجفيف وإمداد التبغ في المنطقة. سيخلق حل المشكلة فرصاً واسعة لتطوير زراعة التبغ في المنطقة.

من الجدير بالذكر أنه في العام الماضي زرع التبغ في 35 هكتاراً في مسالي. قام المنتجون بتسليم 57.2 طن من التبغ المجفف إلى مركز"Ilham" LLC للتوريد والعامل في شاكي.