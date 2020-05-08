مقر العمليات: مترو باكو يستأنف عمله يوم 9 مايو

باكو، 8 مايو، أذرتاج

تم اتخاذ القرار عن استئناف عمل مترو باكو في 9 مايو 2020 في الساعة السادسة فجراً بموجب خطة التخفيف التدريجي لنظام الحجر الصحي الخاص المطبق في أراضي جمهورية أذربيجان بسبب تفشي النوع الجديد من عدوى فيروس كارونا (COVID-19) والوضع الصحي والوبائي الحالي.

وقد أبلغ مقر العمليات لمجلس الوزراء بهذا الأمر لوكالة أذرتاج.

على مترو باكو أن ينفذ عمله أثناء الوباء على أساس متطلبات وقواعد مقر العمليات، بما في ذلك "المبادئ التوجيهية للوقاية من الإصابة بفيروس كارونا في وسائل النقل العام".

في الوقت نفسه، يجب أن يسمح بدخول محطات المترو للركاب الذين يغادرون محل إقامتهم فقط بإذن يتم الحصول عليه بـSMS والتسجيل في بوابة "الإذن" e-gov.az مع بطاقة الخدمة أو شهادة العمل.

يجب على الركاب ارتداء أقنعة واقية ووقف بمسافة مطلوبة في منطقة محطة المترو وكذلك في القطارات.