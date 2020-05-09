باكو، 9 مايو ، أذرتاج أنشئ مركز علمي فكري للأذربيجانية تابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية. قالت أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية في بيان إن قرارا بهذا الصدد صدر عن اجتماع افتراضي منعقد لمجلس ادارة الاكاديمية. ويستهدف المركز الى دراسة وتحقيق وتبليغ تقاليد الدولانية الوطنية طويلة القرون للشعب الاذربيجاني وعمليات وتطورات تشكل فكرة الاذربيجانية وتنميتها. وانتخب الاكاديمي رامز مهدييف رئيسا للمركز والاكاديمي عيسى حبيب بيكلي نائبا له.

AZERTAG.AZ : إنشاء مركز علمي فكري للأذربيجانية

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