باكو، 11 مايو / أيار، (أذرتاج) أصيب 70 شخصا آخر بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جمهورية أذربيجان وتعافى 30 شخصا بالعلاج وترخصوا. قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء إن 2589 شخص أصيب في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومنهم تعافى 1680 مصاب بالعلاج وتوفي 32 شخصا ويستمر علاج 877 مصاب لدى المستشفيات ذات النظام الخاص واحوال صحة 31 مصابا منهم حرجة و42 مصابا حرجة متوسطة والباقين مستقرة.

AZERTAG.AZ : مقر العمليات: أصيب 70 شخصا وتعافي 30 مصابا بسبب كورونا في أذربيجان

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