ضبط تجار المخدرات في جليل اباد

جليل أباد، 11 مايو ، أذرتاج

ضبط موظفو شرطة محافظة جليل اباد سكان المحافظة المشغولين بالاتجار بالمخدرات.

أفادت أذرتاج عن بيان شرطة جليل أباد أن موظفي الشرطة ضبطوا ساكن قرية صابر أباد بالمحافظة شاهبازوف ذا السوابق المشتبه بتهريب المخدرات.

وعند تفتيش خاص عثر على المادة المخدرة الهيروين بحوزته.

وكشف التحقيق معه عن انه اشترى المادة المخدرة من ساكن نفس القرية أقايف ذي السوابق وضبط ايضا واقتيد الى ادارة الشرطة.

وفي اليوم نفسه اسفرت عملية خاصة عن ضبط ساكن مدينة جليل أباد محمدوف المشتبه بالاتجار بالمخدرات وعثر بحوزته عند التفتيش الخاص عن 3 غرامات من المادة المخدرة الهيروين وكشف التحقيق معه عن انه اشترى المادة المخدرة من ساكن قرية عبدولي للمحافظة نيزييف واوقف من قبل الشرطة ايضا.

وعثر بحوزة نيزييف ومن بيته على 77 غراما من المادة المخدرة الهيروين.

ويجري التحقيق الشامل مع الحوادث.