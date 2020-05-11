الطوارئ تنشر بيانا حول خسائر واضرار ألحقتها الامطار الغزيرة بالبنية التحتية في أغصطفا

باكو، 11 مايو ، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ بيانا حول خسائر واضرار ألحقتها الامطار الغزيرة بالبنية التحتية في أغصطفا.

جاء في بيان الطوارئ أن الامطار الغزيرة الهاطلة خلال الايام الاخيرة جرفت 3 جسور اثنين في قرية يوخاري جويجالي وواحد في قرية تاتلي كانت على نهر حسن صو بالمحافظة.

واحضر أماكن الحوادث موظفو الطوارئ واتخذوا تدابير مناسبة واتضح أن الجسور المنهارة بسيول كانت تربط جوانب القرى. وسويت بدلا منها طرق جانبية لربط القرى بمركز المحافظة وسائر المناطق السكنية.