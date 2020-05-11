4134 فحص طبي اليوم لاكتشاف حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان

باكو، 11 مايو ، أذرتاج

قال طبيب إن عدد الفحوص الطبية 11 مايو اليوم بلغ 4134 فحص طبي لاكتشاف حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مفيدا أن العدد العام للفحوص الطبية حتى الآن يبلغ 197545 فحص طبي.

اوضح طبيب اتحاد ادارة وحدات المناطق الطبية أن عدد المرضى المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان الحين يبلغ 877 مصاب و25 مصابا من المرضى في العناية المركزة و10 مرضى مربوطون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

يذكر أن البلد سجل فيه في 11 مايو اليوم 70 حالة الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتعافى 30 مصابا بالعلاج وترخصوا. إن عدد المصابين المسجل في البلد الى الحين بلغ 2589 مصاب وتشافى 1680 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 32 مصابا.