بي بي أذربيجان" تنقل 0.7 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب الى سوكار الاذربيجانية
AzerTAg.az
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [١٢:٤٧]
باكو، 12 مايو (أذرتاج).
نقلت بي بي أذربيجان من كتلة حقول اذري - جونشلي - تشيراق الى سوكار 7.9 مليون متر مكعب يوميا ، بشكل اجمالي 0.7 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب في الربع الاول لهذا العام، ذلك عبر مرفأ سانكاتشال ومنشأة في "نفط داشلاري"، حسبما افادت وكالة أذرتاج.
والمتبقى من الغاز المصاحب المستخرج تم ضخه من جديد الى الحقل لابقاء الضغط.
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