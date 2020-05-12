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    صندوق التأمين على الودائع يناشد الشخصيات القانونية والطبيعية المقترضة من "امراح بنك"

    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٤:١٨]

    باكو، 12 مايو (أذرتاج)

    ناشد صندوق التأمين للودائع الشخصيات القانونية والطبيعية المقترضة من " امراح بنك" الجارية عملية تصفيته.

    افادت وكالة أذرتاج ان امراح بنك اعلن مفلسا بقرار محكمة الاستئناف بباكو في 30 ابريل عام 2020 وبدأت اجراءات افلاسه.

    كما تم تعيين صندوق التأمين على الودائع جهة لتصفية البنك.

    لهذا يعلن الصندوق ان المقترضين من البنك المفلس يجب عليهم سداد ديونهم من خلال حسابات التصفية الخاصة المفتوحة في البنك المركزي الاذربيجاني، بشكل نقدي من خلال مقر أمراح بنك (في باكو) وشبكاته الفرعية (باستثناء باكو)، كذلك هن طريق اجهزة "مللي اون".

    عناوين حسابات التصفية الخاصة في البنك المركزي:

    LPO “Amrah Bank” ASC, VÖEN 1400064171

    البنك المركزي, VÖEN 9900071001

    SWIFT.BIK (AZN) NABZAZ 2C

    SWIFT.BIK (بالعملة الاجنبية) NABZAZ 2X

    Kod 501004

    حساب بالمانات AZ74NABZ01451700000000001944AZN Hesablaşma hesabı AZN AZ68NABZ01350100000000060944AZN حساب باليورو AZ58NABZ01452800000000007954EUR Hesablaşma hesabı EUR AZ50NABZ01350200000000059954EUR حساب بالدولار الامريكي AZ51NABZ01452800000000015840USD Hesablaşma hesabı USD AZ87NABZ01350200000000060840USD للمعلومات الاضافية للمقترضين يمكن مراجعة العنوان التالي:

    مدينة باكو، شارع خوجالي' رقم 36 آ، مقر أمراح بنك الجارية اجراءات تصفيته.

    للاتصال:

    (+99412) 480-28-39.

    AZERTAG.AZ :صندوق التأمين على الودائع يناشد الشخصيات القانونية والطبيعية المقترضة من "امراح بنك"
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